L’Ats trasferisce la sede: da oggi in piazza Fiume - Cronaca

SASSARI. L’Ats trova casa in piazza Fiume. Conclusi i lavori di restauro conservativo e di adeguamento funzionale dell’edificio storico “Ospedale della Santissima Annunziata”, con deliberazione del direttore generale del 6 luglio 2017, è stato disposto il trasferimento della sede legale dell’azienda per la tutela della salute - Ats Sardegna - da via Monte Grappa 82 a via Enrico Costa 57.Stamattina alle 10 sarà il presidente della Regione Francesco Pigliaru insieme all’assessore della Sanità Luigi Arru e al direttore generale dell’Ats Fulvio Moirano a incontrare la stampa nei nuovissimi locali dell’azienda sanitaria.A seguire, alle 11, si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell’Ats, nel complesso monumentale dell’ex Ospedale Civile della Santissima Annunziata. L’edificio può ospitare gli uffici di rappresentanza ed alcuni servizi di staff della direzione dell’Azienda sanitaria e, in virtù della stipula di un comodato gratuito novantanovennale, anche le sedi dell’Archivio Centrale di Stato di Sassari e della biblioteca universitaria di Sassari. Unico, piccolo, inconveniente i fornitori dell’Ats Sardegna dovranno modificare la dicitura della sede legale Ats Sardegna nella fatturazione. L’antica struttura di piazza Fiume sorge nel 1843, nell’ambito dello sviluppo urbanistico della città, per volere del Re Carlo Alberto che, dietro richieste pressanti della comunità sassarese, concede alla città di espandersi fuori delle antiche mura medievali. Prima di tale data, Sassari possedeva un vecchio ed insufficiente ospedale in via Arcivescovado, sorto in seguito alla soppressione dell’ospedale dei Lebbrosi, risalente al XVI secolo e localizzato nei pressi del complesso di San Pietro in Silki. La nascita dell’ospedale della Santissima Annunziata” è dovuta alla fusione di tre ospedali: di Santa Croce (XV secolo), dell’Annunziata e di Santa Maria Maddalena.

vedi su La Nuova Sardegna