Capoterra, è allarme per l’avvelenamento di gatti con liquido antigelo

E’ allarme a Capoterra per l’avvelenamento di gatti con liquido antigelo. Non solo bocconi killer ma anche contenitori-trappola con dentro acqua e liquido per auto. L’allarme è stato lanciato in queste ore da Francesca Sanna, proprietaria di tre gatti che dopo aver bevuto l’esca avvelenata disseminata alla residenza del Sole, li ha visto morire colpiti dai più atroci dolori.

“Si tratta di una sostanza dolciastra incolore e inodore appetibile per gli animali,ne bastano pochi cucchiaini nel cibo o nell’acqua per uccidere i poveri animali- spiega – Non è giusto che ci siano altre vittime innocenti. È un atto compiuto per odio verso i gatti, per questo si deve sapere” denuncia.

