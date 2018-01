Un uomo di Bari Sardo è stato denunciato dai carabinieri per non aver segnalato il possesso di un fucile semiautomatico calibro 12 a canna liscia, marca Winchester, e 4 munizioni per pistola, marca Win, modello 25 auto.

Il provvedimento è scattato dopo un controllo sulla regolare custodia delle armi. Sia il fucile che le munizioni sono state sequestrate dai carabinieri.