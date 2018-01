Drogata e violentata dopo una birra e uno spinello, quando aveva 16 anni: scatta una maxi condanna a 4 anni e mezzo di carcere per un 30enne di Sinnai. L’indagine portata avanti dal pm Rita Cariello ha portato ieri alla sentenza, il pm aveva chiesto 7 anni e mezzo di carcere. La notizia è stata pubblicata oggi dall’Unione Sarda: ad essere condannato è stato Francesco Anedda. L’accusa è quella di avere utilizzato l’alcol e lo stupefacente per arrivare a un rapporto sessuale non consenziente con la ragazza. L?uomo è stato condannato anche per avere ceduto materiale stupefacente alla giovanissima.

L'articolo Drogata con una birra e uno spinello, poi violentata: condannato 30enne di Sinnai proviene da Casteddu On line.