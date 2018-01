“Cagliari, insultato e minacciato dai parcheggiatori in via Santa Margherita”

“Inseguito, insultato e minacciato dai parcheggiatori a Cagliari, in via Santa Margherita”. Torna la polemica sul “pizzo” dei parcheggi, questa volta la testimonianza riguarda la zona “gestita” dai senegalesi. Amedeo Piras racconta così l’episodio di questa mattina: “Se non compri il biglietto da loro diventano prepotenti e aggressivi e il cittadino deve pagare due volte la sosta, la striscia blu e il pizzo ai parcheggiatori. spiega- stamattina stavo parcheggiando l’auto quando si avvicina un ragazzo di colore. Io gli ho detto che non mi serviva nulla e lui mi ha detto che è stato lui a cercarmi il parcheggio e dovevo prendere il biglietto da lui…. gli ho spiegato che non ho detto a lui di cercarmi il parcheggio e che i parcheggi non sono di sua proprietà. A quel punto sono andato nella macchinetta per comprare il tagliando e quando sono tornato mi ha insultato. Il fatto è che non c’è alcun controllo, quel ragazzo perchè non va a fare un lavoro più onesto? Chi permette questo è un vero scandalo: poi vanno a sanzionare chi mette un tavolino o un vaso di fiori in strada, è assurdo”.

