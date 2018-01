Cagliari, carambola in via Roma: taxi tampona un’Alfa, investiti due pedoni

Incidente stradale questa mattina in via Roma. Il conducente di un taxi nel percorrere la via Roma portici in direzione vialele Diazha tamponato l veicolo che lo precedeva (un’Alfa 166) , che si era fermato per concedere l’attraversamento di due pedoni. A seguito dell’urto subito l’Alfa è stata spinta in avanti e ha investito i due pedoni, due donne rispettivamente di anni 75 e 46; entrambe sono state soccorse dal 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Marino. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.