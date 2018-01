Vertice su migranti, Fi: “Tutto inutile”

“Abbiamo visto il risultato dei vertici precedenti: gli sbarchi di migranti provenienti dall’Algeria sono raddoppiati”. Così Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia, commenta l’annuncio di un nuovo vertice Minniti-Pigliaru sulla questione migranti. “Abbiamo visto cosa hanno fatto in questi quattro anni – prosegue Cappellacci- i Governi Renzi e Gentiloni e la Giunta regionale di Pigliaru. Non sarà certo l’incontro tra un ministro a fine mandato e un presidente che non ha mai iniziato a governare a risolvere le cose. La sinistra ha dimostrato di non saper affrontare la questione perché manca la volontà politica. La conferma è arrivata anche dalla recenti dichiarazioni dell’assessore Arru sui migranti come risorsa per ripopolare la Sardegna. Ecco perché – ha concluso Cappellacci- devono andare subito a casa”.

