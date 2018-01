CALCIO, Rinforzo difensivo per il Cagliari: ecco Castan

Il Cagliari ha trovato il sostituto del partente Capuano (in prestito verso Crotone): si tratta del brasiliano Leandro Castan, di proprietà della Roma, che arriva in rossoblu in prestito fino al termine della stagione.

Castan, nato a Jaù (Brasile) nel 1986, è un difensore centrale mancino con oltre 80 presenze nella Serie A italiana. Affermatosi in patria nel Corinthians, con cui aveva vinto la Coppa Libertadores (il corrispettivo della Champions League per il Sudamerica), ha dimostrato di sapersi calare nel campionato nostrano dopo l’acquisto da parte della Roma. Due annate da titolare, poi il declino inatteso: un cavernoma – identico problema occorso al rossoblu Melchiorri, ora al Carpi – con l’operazione chirurgica, lo stop e quella forma migliore che è rimasta una chimera. Il giocatore ha provato a risollevarsi andando in prestito alla Sampdoria, ma dopo appena un mese la scelta di chiudere per legarsi al Torino. Nella scorsa annata 14 presenze in campionato con i granata e altri problemi fisici. Castan, due presenze nella Nazionale brasiliana, tenta un nuovo rilancio da Cagliari.

La scheda

Nome completo: Leandro Castan da Silva.

Luogo e data di nascita: Jaù (Brasile), 5 novembre 1986.

Altezza e peso: 184 cm, 80 kg.

Ruolo: difensore centrale.

Carriera: Atletico Mineiro, Helsingborg (Svezia), Atletico Barueri, Corinthians, Roma (Italia), Sampdoria (Italia), Torino (Italia).

Piede preferito: sinistro.

Fabio Ornano

(admaioramedia.it)