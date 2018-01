Il Cagliari Calcio, in una nota ufficiale sul proprio sito web, ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo di Marco Capuano: destinazione Crotone.

Al Cagliari dal 2014. Il difensore pescarese si trasferisce in Calabria con la seguente modalità: prestito con obbligo di riscatto, in caso di permanenza in Serie A del club allenato da Walter Zenga. Capuano in questa stagione era sceso in campo 9 volte, ritrovandosi chiuso dagli altri centrali nelle scelte di López. Utilizzabile pure come esterno sinistro, era in Sardegna dall’estate 2014: una permanenza lunga per lui sull’Isola, purtroppo falcidiata da alcuni infortuni di una certa rilevanza. Dopo la retrocessione in B del 2015 aveva iniziato da titolare con Rastelli, poi un importante problema muscolare al retto femorale lo aveva relegato ai box per ben 5 mesi.

Infermeria. Rientrato quasi allo spirare della stagione trionfale, ha poi ricominciato la stagione 2016-17 in maglia rossoblù ma con una novità: visto l’arrivo di Bruno Alves e la penuria di mancini in difesa, Rastelli lo ha riportato al ruolo di esterno sinistro – primo ruolo della carriera – da principale alternativa a Murru. Ovviamente, con una marcia in più data la possibilità di utilizzo in due ruoli. Un gol di testa alla Fiorentina nel celebre 3-5 al Sant’Elia, poi il ritorno in infermeria per un guaio alla caviglia. Un problema che lo ha condizionato al punto da dover ricorrere all’intervento chirurgico… altre settimane perdute.

Il 2017-18. L’inizio della nuova stagione 2017-18, con il Cagliari senza Murru ceduto alla Sampdoria, ha visto Capuano prevalere su Miangue per il ruolo di difensore esterno sinistro titolare. Con l’esonero di Rastelli e l’arrivo di López, il passaggio alla difesa a 3 con il tecnico uruguaiano che decide di puntare su Padoin per la fascia. Tanta panchina e la necessità di giocare hanno portato a questo cambio di maglia.

Fabio Ornano

(admaioramedia.it)