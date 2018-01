Al Miramare, tra tribute e concerti

Dopo le feste prosegue la programmazione musicale nella Riviera del corallo. Sul palco, il tributo completamente al femminile agli Ac/Dc delle Dress in black ed il concerto della Hollywood band

ALGHERO - L'Epifania si porta via le festività, ma non la musica dal vivo del Miramare Gastro & music pub. Ad Alghero, i Re Magi hanno portato in dono grandi sonorità: venerdì 5, per la rassegna Friday tribute night, l'omaggio a due pietre miliari della musica italiana contemporanea, Max Gazzè e Mannarino, messo in scena da “I Timidi ubriachi” e, sabato 6, il live di "Carletto e i suoi mostri", storica band sassarese composta da Carlo Pieraccini, Mauro Cau e Simone Scanu.

La programmazione musicale del pub nella Riviera del corallo non si ferma con la fine delle festività e prosegue a gran ritmo. Il venerdì, come da consuetudine, è dedicato alla rassegna musicale delle migliori tribute band made in Sardinia. Il 12 gennaio, Friday tribute night vol. VI porta sul palco cinque donne per un progetto unico nel suo genere, un tributo completamente al femminile agli Ac/Dc. Le “Dress in black” divulgano il rock della rinomata band australiana in tutta la Sardegna attraverso uno spettacolo originale, che solo cinque donne possono realizzare. L'attuale line-up è composta da Valeria Pilleri alla voce e guida della band che interpreta in alternanza Bon Scott e Brian Johnson, Simona Soddu nei panni dell’iconica leggenda Angus Young alla chitarra, rigorosamente modello Sg diavoletto, Malcolm Young è invece impersonato da Federica Deiana per la seconda chitarra, infine Sara Dulcis e Sara Pintus completano la sezione ritmica rispettivamente al basso e batteria.

Sabato 13, sarà un grande ritorno con gli “Hollywood band” in concerto. Il gruppo gallurese dal suono granitico, dopo aver fatto ballare la vigilia di Natale, torna ad Alghero per regalare più di due ore di musica, un viaggio tra le grandi hit pop e rock degli ultimi vent'anni, a seguire la selezione del dj resident Benny. I due concerti sono ad ingresso gratuito.

Nella foto: le Dress in black

