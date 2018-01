Ieri sera, al termine di un breve momento di ricordo, l’aula al sottopiano di Viale Sant’Ignazio 17 della Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche dell’Università di Cagliari, finora nota come “Aula Anfiteatro”, è stata intitolata al docente di Economia aziendale prematuramente scomparso un anno fa UniCa: inaugurata l´Aula Paolo Congiu CAGLIARI - Ieri sera (mercoledì), al termine di un breve momento di ricordo, l’aula al sottopiano di Viale Sant’Ignazio 17 della Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche dell’Università degli studi di Cagliari, finora nota come “Aula Anfiteatro”, è stata intitolata a Paolo Congiu, docente di Economia aziendale prematuramente scomparso un anno fa. La targa in memoria del professore è stata scoperta dal rettore Maria Del Zompo, affiancata dai genitori e dal fratello del docente e dal direttore generale dell’Ateneo Aldo Urru. Quando, un anno fa, scomparve prematuramente, grande fu il dolore in chi lo aveva conosciuto e stimato: anche la pagina Facebook di UniCa ricevette numerose testimonianze di affetto da tantissimi studenti. A Giovanni Melis, del quale il docente scomparso è stato stretto collaboratore fin dagli inizi (con lui aveva discusso anche la tesi), il compito di ricordarne la carriera accademica: «Nonostante il grave male che lo colpì nella prima metà degli Anni Novanta – ha evidenziato l’ex Rettore - continuò a garantire con generosità il suo impegno nella didattica, negli insegnamenti di Economia aziendale e di Ragioneria, concorrendo a fronteggiare il gravoso carico didattico dei primi anni del corso di laurea». Per quanto riguarda la ricerca scientifica, «ci ha lasciato il lavoro in corso su “Gruppi ed aggregazioni cooperative: alcuni aspetti caratteristici e prevedibili evoluzioni”. Il lavoro – ha aggiunto Melis - aveva già superato positivamente il doppio referaggio per una collana di brevi monografie. Con i colleghi Silvia Macchia, Alessandro Mura e Gianluigi Roberto abbiamo ritenuto opportuno completare l’opera». «Posso testimoniare che Paolo era davvero la persona buona che raccontano i parenti e gli amici – ha detto Francesco Mola, oggi prorettore vicario, ma in passato direttore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, di cui Congiu è stato vice - Ci hanno insegnato che il nostro più grande successo come docenti universitari è lasciare la nostra cattedra, alla fine della carriera, migliore di come l’abbiamo trovata. Lui si è certamente comportato sempre in modo da raggiungere questo obiettivo». «I genitori del professor Congiu devono essere orgogliosi di un figlio che ha lasciato un segno così importante – ha concluso il rettore - Perdere un amico e un collega è sempre un dolore, ma il suo sarà sempre un bel ricordo, e non perderà mai di intensità in tutti quelli che lo hanno conosciuto. Come rettore sono orgogliosa di avere avuto nel nostro Ateneo una figura così delicata e bella. Il fatto che abbiate deciso di intestargli un’aula vi fa davvero onore». Nella foto: il momento della scoperta della targa Commenti