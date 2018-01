Alcoa, impianti riaccesi tra sei mesi. Si è concluso da poco un primo incontro in sede ministeriale tra il management di Sider Alloys i segretari nazionali di Fim, Fiom, Uilm, alla presenza del sottosegretario del Mise Giampiero Castano in rappresentanza del governo.

Sull’operazione di cessione al Gruppo Svizzero, ha affermato il governo, ci ancora sono alcune operazioni da concludere prima della cessione per la data ipotizzata del 15 febbraio per la cessione a Invitalia per poi cederlo a Sider Alloys.

Ancora troppe variabili da valutare a cessione conclusa, nei giorni successivi al 15 febbraio, quando l’impianto passerà a Invitalia e subito dopo a Sider Alloys. L’impianto è fermo da più di 5 anni. “Al momento” – ha affermato l’azienda – “valutiamo un tempo ri-accensione delle celle elettrolitiche che stimiamo essere di circa 6 mesi, ma molto dipende da come reagirà l’impianto al momento della riaccensione. L’investimento complessivo ad oggi è stimato intorno ai 135 milioni d’investimento di cui una parte verrà investita nell’area di elettrolisi che verrà riavviata entro 12-18 mesi”.

Per quanto riguarda i livelli occupazionali al momento la stima è di un numero di 376 risorse dirette, a cui se ne aggiungeranno 70 esterne, con una produzione massima di 150 mila tonnellate di alluminio l’anno.

“Ci auguriamo”, conclude Marco Bentivogli, segretario nazionale Fim Cisl, “che si possa iniziare il prima possibile un confronto con tutti i dettagli del Piano industriale. In questo periodo però sarà fondamentale mantenere tutto quello che è intorno all’accordo di programma, affinché tutti i soggetti: Regione, Enti Locali, gestore dell’energia facciano la loro parte, rispetto agli impegni e le autorizzazioni, a partire dall’AIA, che dal memorandum of understanding ad oggi si sono impegnati a garantire.

Al restart del sito”, conclude, “deve riteniamo fondamentale accompagnare la riapertura dello stabilimento costruendo un percorso formativo insieme alla Regione utile ad un efficace reinserimento al lavoro”.

