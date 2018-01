Ryanair, scatta la rivoluzione bagagli. Il “privilegio” riservato ai passeggeri che hanno acquistato Premium Flexi Plus, Plus o Family Plus sarà consentito portare a bordo due bagagli a mano.

La valigia deve rientrare nelle dimensioni di 35 x 20 x 20 cm e deve poter essere sistemata agevolmente sotto il proprio sedile.

L'articolo Ryanair, via la rivoluzione: dal 15 gennaio in aereo con 2 bagagli a mano proviene da Casteddu On line.