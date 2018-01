Un uomo di 55 anni, inizialmente portato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, è stato trasferito al Reparto di malattie infettive dell’ospedale San Francesco di Nuoro per una “sospetta infezione meningea” il cui agente patogeno al momento è sconosciuto. Si tratta del quinto caso in pochi giorni in Sardegna. E’ stata avviata la profilassi per tutte le persone che hanno avuto uno stretto contatto con l’uomo.