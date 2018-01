CAGLIARI, Quale futuro per l’ex Circoscrizione di via Cinquini, ormai in completo stato di abbandono?

Nessun soluzione, almeno per ora, per l’edificio dell’ex Circoscrizione comunale di via Cinquini a Cagliari, sotto il colle di San Michele.

La struttura ‘fantasma’, un tempo regno incontrastato dei tossicodipendenti, resta ancora lì come fosse un ricordo perenne del degrado: bonificato, chiuso e tuttora vigilato da telecamere e allarme collegati ad un istituto di vigilanza privato, il caseggiato è oramai inutilizzabile.

Qualche mese fa, il sindaco Zedda propose ad Area (ente regionale per l’edilizia popolare) la demolizione di quelle quattro mura fatiscenti e inagibili, con l’auspicio di riqualificare così l’intera zona accanto all’asilo di via Serbariu, con verde pubblico e servizi per gli abitanti.

Quel mostro di cemento armato e ferraglia versa ancora in completo stato di abbandono, più volte gli stessi residenti hanno invocato una decisione degli enti competenti per eliminare quell’orribile ed inutile stabile, ma finora tutto tace.

Alessandro Congia

(admaioramedia.it)