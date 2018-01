Spaccio nel Cagliaritano: intervengono le Fiamme gialle

La Guardia di finanza di Cagliari, nella sua attività di contrasto allo spaccio ed alla diffusione di sostanze stupefacenti, ha sequestrato 91,72grammi di hashish, 10,21 di marijuana, 0,5 di cocaina ed uno spinello. Quattro persone sono state segnalate alla Prefettura ed è anche stata ritirata una patente di guida

CAGLIARI – Negli ultimi giorni, durante le attività di controllo del territorio, con particolare attenzione al contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle cagliaritane, con l'impiego delle unità cinofile, hanno effettuato quattro interventi nel territorio provinciale. Ad Iglesias, vicino alla stazione ferroviaria, i finanzieri hanno individuato un 25enne in possesso di 2,1grammi di hashish e di uno spinello.

A Cagliari, in Viale Trieste, le Fiamme gialle hanno fermato un 24enne in possesso di 0,4grammi di hashish. Al porto, appena sbarcato dal traghetto proveniente da Civitavecchia, i finanzieri hanno intercettato un 43enne che portava con se 12,5grammi di hashish. Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e le persone segnalate alla locale Prefettura.

A Capoterra, in località Frutti d’oro, le fiamme gialle hanno fermato un veicolo il cui conducente è stato trovato in possesso di 1,25grammi di hashish. Nella circostanza, oltre che al sequestro della sostanza stupefacente ed alla segnalazione alla Autorità prefettizia, per l'uomo è scattato anche il ritiro della patente di guida. Nella stessa zona, i finanzieri hanno trovato una pochette, segnalata dal cane antidroga durante la perlustrazione del territorio, contenente 0,5grammi di cocaina, 76,72 di hashish ed 8,96 di marijuana.