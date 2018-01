Sinnai, il caos degli impianti sportivi. Il M5S: degrado che crea pericoli alla comunità

Il MoVimento 5 Stelle porta nuovamente in Consiglio Comunale l’annosa questione dei fondi da utilizzare per gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Sinnai. Sono infatti tante le strutture che, al limite del degrado e della conformità alle norme di sicurezza, necessitano di interventi urgenti al fine di evitare i danni all’erario e l’intervento di Autorità Superiori. Basket, Tennis, Calcio e Rugby svolgono l’attività nei campi della struttura di Sant’Elena denominata Paolo Pizzi ormai fatiscente.

“Strutture pubbliche che si tengono in piedi spesso con fondi privati- denunciano le consigliere Stefania Sanna e Rita Matta- ancora poi l’impianto adiacente la Piscina Comunale presenta uno stato di abbandono tale da arrecare pericoli anche alla collettività. Positiva ma evidentemente discutibile al momento la scelta di qualche giorno fa della Giunta Comunale di finanziare la realizzazione di un “nuovo” impianto di campi di calcetto dentro la struttura di Bellavista. Quali gli effetti di tale intervento sulla comunità e quale l’opportunità di un opera che potrebbe togliere fondi dalle casse da impiegare nella manutenzione di beni abbandonati da tempo? Quali interventi concreti per conservare e mettere in sicurezza le opere già esistenti di proprietà dell’Ente e della comunità?”