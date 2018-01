Sassari, precipita dall'ottavo piano mentre ritira i panni: muore 52enne

Un uomo di 52 anni orginario di Bitti ma da tempo residente a Sassari in via Principessa Iolanda, è caduto lunedì sera, intorno alle 20, dal balcone della sua abitazione, situato all’ottavo piano di un edificio. L’uomo, padre di due bambine piccole, era influenzato da diversi giorni, ma è uscito all’esterno per ritirare i panni stesi. Proprio in quel momento ha avuto un mancamento per via di un improvviso malore ed è precipitato nel vuoto. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai soccorritori del 118 giunti sul posto.