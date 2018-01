CAGLIARI, Rompe il vetro e tenta di entrare in un’abitazione: arrestato pregiudicato 21enne

Verso le 18.50 di ieri, un cittadino ha chiamato il 113, raccontando di aver sorpreso un giovane mentre, dopo aver infranto un vetro, tentava di entrare in un’abitazione nella zona di piazza d’Armi a Cagliari, poi, vistosi scoperto, era fuggito.

Grazie alla descrizione ed alla direzione di fuga, gli agenti, giunti nella zona, rintracciavano in via Vittorio Veneto un giovane che corrispondeva perfettamente e che, alla vista dei poliziotti, buttava un paio di guanti in plastica. Veniva subito bloccato e durante la perquisizione venivano trovati anche diversi arnesi da scasso.

M.B., pregiudicato 21enne cagliaritano, veniva quindi arrestato per tentato furto aggravato e denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di arnesi utili allo scasso e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo. (red)

