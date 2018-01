CAGLIARI, Operazione antidroga: 15 arresti e sequestro di 4,5 chili di hashish, marijuana e cocaina (VIDEO)

Nei giorni scorsi, a Cagliari, gli uomini della Squadra mobile hanno intercettato un’auto sospetta, che in arrivo da via ls Maglias si fermava in via Castelli al civico 6. L’atteggiamento sospetto degli occupanti del mezzo – come raccontato durante la conferenza stampa dal dirigente della Mobile, Marco Basile – faceva intuire che, all’interno dello stabile, fosse in corso uno scambio di droga.

Poco dopo, due pattuglie dell’Unità Crimine diffuso della Squadra mobile facevano irruzione, individuando una cantina, sulla sinistra del cortile, che veniva sottoposta a perquisizione: un locale di circa 5 metri quadri, dotato di una porta con una chiusura di sicurezza e munita di armadi e cassettiere con documentazione varia.

Al suo interno, in quel momento, si trovava Cristian Viola, 40enne cagliaritano, che veniva arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga (449 grammi di cocaina) ed al quale venivano sequestrati 2.115 euro, ritenuti provento dello spaccio.

Questo arresto si inserisce nell’attività investigativa, prodotta dalla Squadra mobile, con particolare attenzione alle aree urbane di via Seruci, San Michele, Is Mirrionis, da dove il mercato della droga spesso confluisce, attraverso ben individuati corrieri, nell’area della movida cagliaritana concentrata nel quartiere Marina. Nell’operazione, chiamata appunto “Marina express”, sono stati sequestrati oltre 2 chili e 200 grammi di hashish, oltre 1 chilo e 600 grammi di marijuana e 700 grammi di cocaina, per un valore complessivo di circa 20mila euro.

Oltre a Viola, sono state arrestate altre 14 persone, tra i 58 ed i 20 anni, residenti a Cagliari, Sestu, Decimomannu, Capoterra e Quartu Sant’Elena, oltre ad un minorenne polacco.

Alessandro Congia

(admaioramedia.it)