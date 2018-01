Paura in via IV Novembre: controlli sulla stabilità

L´allarme ad Alghero è stato lanciato da un passante che, vedendo una crepa non meglio identificata su un palazzo, ha chiamato la Polizia municipale. Sul posto anche i Vigili del fuoco, il responsabile operativo della Protezione civile ed i Carabinieri. Le immagini

ALGHERO – Questa mattina, attorno alle 9, un passante, transitando in Via IV novembre, ha visto una crepa non meglio identificata al terzo piano di una palazzina e ha chiamato prontamente la Polizia municipale. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, il responsabile operativo della Protezione civile ed i Carabinieri.

Dopo aver chiuso la strada dall'incrocio di Via Mazzini e messo in sicurezza la zona, Vigili del fuoco e Carabinieri sono saliti sul balcone del terzo piano per una ricognizione più da vicino. Successivamente, è toccato ancora a due Vigili del fuoco salire con il mezzo meccanico per controllare più da vicino la crepa e la parte della parete interessata.

L'intervento è durato quasi un'ora e mezza. Dalle prime informazioni, pare che, proprio recentemente, la palazzina fosse stata interessata da alcuni lavori di restauro proprio in quella parte della facciata e che non ci sia da preoccuparsi ma, soprattutto viste le piogge cadute (e quelle previste) la prudenza non è mai troppa.

