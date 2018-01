L’attaccante Federico Melchiorri, in forza al Cagliari dall’estate 2015, lascia il club sardo a titolo temporaneo.

Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità del suo trasferimento in Serie B al Carpi, con la formula del prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione. L’attaccante marchigiano, che ha compiuto 31 anni due giorni fa, cercherà di riconquistare una carriera sfuggitagli di mano per motivi fisici.

Protagonista nell’annata 2015-16, quando mise in mostra le sue ottime qualità offensive lungo la strada del ritorno rossoblu in massima serie, Melchiorri realizzò 8 reti fino a quel maledetto 1° aprile 2016. Durante un allenamento ad Asseminello riportò la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, che gli negò di partecipare alla volata promozione. Venne operato alla clinica romana Villa Stuart, iniziando il recupero. Nel settembre 2016 ritornò finalmente in campo – seconda presenza in A della carriera – contro la Sampdoria, diventando l’eroe della serata con il gol decisivo (su regalo del portiere Viviano al minuto 88). Gradualmente riprese il suo posto in campo nelle gerarchie di Rastelli, ma purtroppo la serenità durò appena tre mesi. Nel match esterno contro l’Empoli ecco la ricaduta del grave infortunio, per un giocatore bersagliato dalla malasorte: un cavernoma anni fa lo scaraventò dalla Serie A con il Siena alle divisioni minori, ma con grande caparbietà e a suon di gol ricostruì la sua carriera. Il lento recupero, senza affrettare i tempi, le partite con la Primavera e il ritorno alle gare ufficiali in Coppa Italia contro il Pordenone. In realtà il ragazzo non è riuscito a recuperare la piena efficienza fisica, tanto da non ricalcare l’erba del massimo campionato con Rastelli e poi López. Il club ha sempre mostrato grande fiducia in questo ragazzo, che ora cercherà di farsi valere in Emilia per ritornare in Sardegna da calciatore ritrovato.

Fabio Ornano

(admaioramedia.it)