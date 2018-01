La Befana è arrivata a Porto Torres insieme ai rifiuti

Nel giorno dell’Epifania la discesa delle scope non c’è stata e neppure il giorno dopo e i rifiuti hanno governato le isole ecologiche dentro e fuori ai contenitori. Due giornate senza servizio raccolta rifiuti solidi urbani sono costate alla città solo sporcizia e degrado

C'era di tutto e di più nei contenitori di immondizia, ma anche all’esterno dove i rifiuti che non ci stanno vengono buttati puntualmente per terra. Ma non basta. Le categorie di rifiuto non vengono spesso rispettate e all'interno dei cassonetti si trovano rifiuti mischiati tra plastica, carta, alluminio, vetro, secco e umido, perché l'importante e disfarsene senza badarci troppo.

Montagne di buste abbandonate per strada in tutte le isole ecologiche cittadine: piazza Marinaru, piazza Tola, via Roma e dietro la stazione marittima colme di immondizia e di sacchi neri. Non è servito l’invito dell’amministrazione comunale rivolto a tutti i cittadini per mostrare, soprattutto nei giorni di festa, la massima attenzione alla differenziazione dei rifiuti, per rispettare l'ambiente e il decoro della città.

Forse servirebbe incrementare il servizio nelle giornate festive, soprattutto quando la raccolta resta ferma per due giorni, ed evitare cumuli di spazzatura nei marciapiedi e nelle strade che certo non aiutano a migliorare l’immagine della città. Nell'ottica di un'ottimizzazione del servizio, che non accenna a migliorare, dovrebbero essere organizzati nuovi giri di raccolta, e garantire il ritiro almeno il giorno dell’Epifania quando precede un altro giorno festivo.