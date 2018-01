Cambio della guardia per i Baschi verdi di Cagliari

Il nuovo comandante del Gruppo della Guardia di finanza di Cagliari è il luogotenente Oscar Proietto, che prende il posto del parigrado Pierlibero Boi, trasferito ad altro incarico operativo

CAGLIARI - I Baschi verdi, i finanzieri in possesso della qualifica operativa antiterrorismo e pronto impiego inquadrati nel Gruppo della Guardia di finanza di Cagliari, hanno un nuovo comandante: è il luogotenente Oscar Proietto, che prende il posto del parigrado Pierlibero Boi, trasferito ad altro incarico operativo.

Nato a Crotone nel 1963, Proietto ha maturato diversificate esperienze di servizio sul territorio sardo, prima ad Arbatax, poi a Cagliari, Muravera e, negli ultimi undici anni, al comando della Tenenza della Finanza di Sanluri, incarico nel quale ha ottenuto numerosi e qualificati risultati operativi. Il luogotenente assume il comando di un’articolazione strategica per l’esecuzione delle attività del Corpo.

Infatti, i baschi verdi, oltre a garantire i servizi di ordine pubblico, sono parte integrante del dispositivo operativo della Guardia di finanza dedicato al controllo economico del territorio, per il contrasto alla criminalità economico finanziaria ed ai traffici illeciti. Il comandante provinciale della Guardia di finanza di Cagliari, generale di Brigata Patrizio Vezzoli, ha formulato apprezzamento per l'opera fin qui prestata dal luogotenente Proietto e gli ha rivolto un augurio di «buon lavoro» nel segno della concreta e fattiva presenza sul territorio, per affermare e trasmettere alla cittadinanza il senso e la percezione della legalità economico-finanziaria.

Nella foto: il luogotenente Oscar Proietto

Commenti