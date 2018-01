"Il Comune di Alghero perde un immobile da 1milione di euro"

“Il Comune di Alghero perde un prezioso immobile di sua proprietà ubicato nei terreni di Maria Pia, a due passi dal Palazzo dei Congressi, del valore di 1 milione di euro, per negligenza dell’Amministrazione di centrosinistra guidata da Bruno”. Lo denunciano in una nota i consiglieri di Forza Italia Maurizio Pirisi, Michele Pais e Nunzio Camerada.

“E adesso, chi paga? – si interrogano gli esponenti azzurri -. Una vicenda che rischiava di passare nel silenzio generale se non ce ne fossimo accorti. Dietro una banale deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio per spese legali, si nascondeva una storia dai contorni foschi e di una gravità estrema. Il Comune perde una parte del prezioso patrimonio immobiliare a Maria Pia per propria negligenza, in particolare perché non ha prodotto in giudizio un semplice documento che ne attestava la proprietà. Quando abbiamo sollevato la questione in Consiglio comunale, sembrava che tutti cadessero dalle nubi. Sindaco e assessori uniti dalla asserita inconsapevolezza”.

“La Giunta Bruno, così brava nello sbandierare ai quattro venti ogni inezia e amenità, stranamente omette di informare la Città e i cittadini della pesantissima perdita, della quale ha la totale responsabilità. Da evidenziare che la Sentenza del Tribunale attribuisce in maniera chiara ed incontrovertibile la responsabilità alla Amministrazione in carica. Il Sindaco a chi darà la colpa questa volta? È mai possibile che questa amministrazione non paghi mai per i disastri di cui, almeno oggettivamente, è responsabile?” -concludono i consiglieri di minoranza.