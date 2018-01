La Dinamo abbatte l´Aquila

Nella quattordicesima giornata del massimo campionato nazionale, il Banco di Sardegna Sassari batte la Dolomiti Energia Trentino 78-67 al PalaSerradimigni

SASSARI - Nella quattordicesima giornata del massimo campionato nazionale, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari batte la Dolomiti Energia Trentino 78-67 al PalaSerradimigni. Da domani, lunedì 8 gennaio, Bamforth e compagni metteranno nel mirino la terza ed ultima partita in casa in agenda mercoledì 10, alle 20.30, contro l’Ucam Murcia per il Game 10 di Basketball champions league.

Federico Pasquini manda in campo Bamforth, Pierre, Jones, Hatcher e Polonara, coach Buscaglia risponde con Silins, Forray, Gomes, Lechtaler e Shields. Bamforth apre le danze dall’arco, lo segue Pierre per il primo allungo sassarese, mentre gli ospiti infilano i primi punti con Shields. Trento si riporta in parità con Lechtaler e Gomes, ma i sassaresi mettono ancora la testa avanti condotti da Polonara. Gutierrez accorcia le distanze, ma il canestro di Randolph chiude la prima frazione 19-11. Trento si riporta a contatto con Sutton, Gomes e Hogue. Ma i biancoblu ricacciano indietro gli ospiti condotti da Pierre e Bamforth dall’arco: +10 biancoblu. Shields e Hogue avvicinano i trentini, ma il Banco non molla di un centimetro: reazione condotta da Hatcher e Spissu per il massimo vantaggio. Una magia di Pierre chiude il primo tempo sul punteggio di 34-24.

Al rientro dall’intervallo lungo, il Banco bombarda dall’arco e dilaga: con quattro triple, Sassari scrive il +16. Attori protagonisti della corsa biancoblu Bamforth, Polonara e Hatcher. Gli uomini di Buscaglia però non ci stanno ed innescano la rimonta condotta da Shields, Sutton e Gutierrez. L’Aquila si riporta a -9, canestro di Jones ed al 30’ il tabellone dice 55-46. Negli ultimi 10’, si alza la tensione sul parquet: schiacciata di Polonara, in doppia cifra a rimbalzo, allunga anche Planinic. Canestro di Sutton per il -9: il numero 2 viene sanzionato con antisportivo su Bamforth. Il giocatore originario del New Messico fa 3/4 dalla lunetta, monetizzando anche il fallo di Flaccadori. È ancora lui a scoccare la bomba che fa esplodere il Palazzetto (66-55). Polonara e Planinic conducono i sassaresi, ma Trento resta li e piazza un gioco da tre punti per il 73-63. Bamforth ricaccia indietro gli avversari dall’arco ed insieme a Planinic da la zampata finale: 78-67.

«Abbiamo fatto un’ottima partita – dichiara Pasquini - con grandissima qualità a livello difensivo. Abbiamo difeso di energia come possiamo e dobbiamo fare quando giochiamo in casa. A livello offensivo abbiamo usato al meglio l’intelligenza nell’attaccare i loro cambi e siamo stati svegli ad andare a cercare il lungo dentro l’area, che era la chiave per far saltare in aria i loro cambi. Sapevamo che sarebbe stata una partita estremamente dura contro una squadra che anche stasera ha dimostrato il suo valore, ma sono davvero contento, perché dopo due partite perse ai supplementari i ragazzi hanno lavorato tanto e bene e siamo arrivati preparati e con grande voglia di far bene a questa sera. Sono molto soddisfatto, anche di come ci siamo mossi al secondo tempo, quando loro si sono avvicinati e noi non ci siamo mai disuniti e abbiamo sempre mantenuto lucidità e controllo fino alla fine. Dobbiamo andare avanti sul nostro percorso, stasera ragioniamo un attimo sulla classifica e da domani guardiamo alla Basketball champions league».

«Per noi non è stata una grande partita – rilancia Buscaglia - siamo partiti un po’ scarsi di energia, un po’ scadenti nelle cose che fanno andare la partita a tuo favore. Abbiamo fatto tanti errori e tanta fatica. Brava Sassari a non farci recuperare, noi non abbiamo mai voluto veramente farlo, non abbiamo mai cambiato l’inerzia a livello di rimbalzi, di assist, di palle perse, a livello di visione della palla, di ordine nell’attacco. Una serataccia per noi, ora dobbiamo essere bravi a reagire sul terreno della sconfitta con personalità e mentalità». «Una vittoria bella, importante e di carattere – spiega Devecchi - Una gara ad alta tensione, che siamo stati bravi a trasformare in energia positiva, anche quando Trento ha messo le mani addosso siamo riusciti a non perdere mai il controllo. Una vittoria di squadra, dove ognuno ha dato il proprio contributo e siamo davvero tutti molto soddisfatti. Adesso pensiamo a Pesaro per chiudere al meglio il girone di andata. Abbiamo vinto con Brescia e Milano, con Avellino e Venezia abbiamo perso al supplementare e questo vuol dire che ci siamo e che possiamo. Da domani si riprende subito a testa bassa per affrontare Murcia».

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 78–67: BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 2, Casula, Bamforth 23, Planinic 12, Devecchi, Randolph 2, Pierre 13, Jones 3, Hatcher 12, Polonara 11, Picarelli, Tavernari. Coach Federico Pasquini. DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Franke 5, Sutton 15, Silins 2, Forray, Conti, Flaccadori 8, Gutierrez 10, Czumbel, Gomes 4, Hogue 9, Lechtaler 2, Shields 12. Coach Maurizio Buscaglia. PARZIALI: 19-11, 34-24, 55-46.

Nella foto (di Luigi Canu Ciamillo&Castoria): Achille Polonara

