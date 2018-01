«Sulla nomina Wheeler fa l’equilibrista»

Le accuse arrivano dal consigliere comunale di Autonomia popolare, Alessandro Carta che ricorda quanto sia importante tale nomina rispetto alle progettualità industriali future del territorio

PORTO TORRES - La decisione presa all'unanimità da parte del consiglio di amministrazione del Consorzio industriale provinciale di Sassari, di cui è componente il delegato del sindaco di Porto Torres Sean Wheeler, «appare piuttosto singolare non tanto perché individua come possibile futuro direttore generale una delle più note personalità politiche presenti in consiglio regionale, di cui non si mettono in discussione le importanti competenze tanto meno il curriculum professionale». Le accuse arrivano dal consigliere comunale di Autonomia popolare, Alessandro Carta che ricorda quanto sia importante tale nomina rispetto alle progettualità industriali future del territorio.

«Ciò che si mette in discussione, fatto molto grave, - aggiunge Carta - è che tale decisione, presa con il benestare del sindaco Wheeler, tradisce il principio del ricorso ad una procedura selettiva pubblica preferendo il ricorso ad una nomina diretta, in pieno stile vecchia politica». Per il consigliere di Ap «non risulta sorprendente ricordare come il Movimento cinque stelle di Porto Torres, sindaco, giunta e maggioranza abbiano sempre sbandierato trasparenza e ampia partecipazione - prosegue Carta - in merito all'individuazione degli incarichi pubblici».

Per questo - conclude Carta - chiederò quindi al sindaco Wheeler che fine abbiano fatto gli slogan contro la politica delle poltrone visto che, oggi ci si accomoda su di esse solo per salvaguardare chissà quale tipo di equilibrio politico mentre pare siano sempre più puntuali e imperterrite le sue assenze dal palazzo comunale e consueta la sua estraneità nel governare Porto Torres».