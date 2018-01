La viabilità di Uta si rifà il trucco: col nuovo anno via ai lavori di restyling

Via ai lavori di restyling delle strade di Uta. Col nuovo anno partiranno importanti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Interventi attesissimi dai cittadini, che hanno impegnato l’amministrazione comunale in tutto il 2017 per le progettazioni e il reperimento delle risorse necessarie. Si tratta di fondi comunali per 500 mila euro che andranno a finanziare la viabilità che riversa da tempo in condizioni critiche, con buche e dissesti che mettono in difficoltà sia il transito veicolare che pedonale.

Sono stati affidati i lavori di manutenzione dell’asfalto, cunette e marciapiedi di via Regina Margherita (e vicoli annessi),via Stazione e via Bascus Argius. In programma anche la realizzazione del tratto mancante di via Sulis, importante collegamento tra via Stazione e via Is Prunixeddas, che consentirà in futuro di rivedere anche la viabilità della zona, decongestionando il traffico della cittadina. Partirà poi un importante intervento infrastrutturale nella via Montegranatico, divenuta un importante collegamento con Decimomannu e Assemini. Attualmente la strada, interessata da un grosso sviluppo abitativo, non è dotata di sottoservizi, marciapiedi e illuminazione pubblica. A partire sarà il primo lotto per un investimento di oltre duecentomila euro.

“Cominciano a vedersi i frutti di un lavoro messo in atto da due anni, basato su una attenta programmazione e, soprattutto, su un approccio progettuale di qualità. I risultati arrivano solo se si è capaci di produrre progetti ben definiti e che rispondano ai reali bisogni di una intera Comunità” afferma l’assessore ai lavori pubblici Michela Mua.

” L’avvio di questi importanti lavori nel nuovo anno porterà le prime risposte alle legittime aspettative degli utesi, in attesa da tanto tempo di un programma di opere pubbliche stradali di valore. Questi risultati concreti porteranno grande entusiasmo e fiducia per raggiungere gli altri obiettivi che ci siamo prefissati” aggiunge il Sindaco Porcu -. Verranno utilizzati fondi comunali impegnati con la delibera di consiglio di fine novembre. Nonostante i vincoli di bilancio dovuti per legge – spiega -finalmente si riusciranno ad usare le risorse bloccate dei cittadini per opere indispensabili per tutto il paese”.

L'articolo La viabilità di Uta si rifà il trucco: col nuovo anno via ai lavori di restyling proviene da Casteddu On line.