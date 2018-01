Cagliari, al Microcitemico è arrivata la Befana: un “sacco” di doni e sorrisi per i piccoli

All’ospedale Microcitemico è passata ieri con un po’ di anticipo la Befana. Con la sua scopa e un sacco colmo di regali, l’allegra vecchietta ha donato ai bimbi ricoverati giocattoli e strappato loro un sorriso.

“Uniti per l”epifania, l’evento è giunto alla terza edizione” si legge nella pagina istituzionale facebook del comune di San Sperate- “la Magia si è ripetuta, ancora una volta. Una befana “SUI GENERIS” ha consegnato ai bambini i giocattoli messi a disposizione dalle associazioni NOVA ORSA San Sperate, SOS San Sperate e Associazione Culturale GIOVENTÙ SPARADESA. Ringraziamo le associazioni e i loro rappresentanti Martina Cappai, Marco Zucca e l’assessore Fabrizio Madeddu. In rappresentanza dell’amministrazione comunale anche l’assessore Federico Cinus.”

Una festa per i piccoli pazienti in cura: il sorriso e il buonumore rappresentano per i grandi guerrieri, impegnati in una difficile battaglia contro la malattia, un grande alleato.

