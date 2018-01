In quasi quarant’anni di attività ne ha viste di tutti i colori, Roberto Maggio. Tra una camicia e un cinto venduti durante i tempi d’oro del commercio di vicinato, quando i saldi rappresentavano quel periodo nel quale piazzare la poca merce rimasta. Oggi, nel 2018, non è più così: “Le vendite promozionali vengono fatte tutto l’anno, la gente ha già comprato a settembre e non aspetta mica gennaio”.

La polemica è quella, arcinota, degli sconti selvaggi: “Servono regole chiare, bisogna rivedere la legge regionale sul commercio, è ferma da decenni. Venti o dieci anni fa il primo giorno dei saldi invernali dovevo chiudere la porta d’ingresso del negozio per tutti i clienti in fila, oggi non è pi☼1 così. O si cambia o sarà sempre peggio”.

L'articolo “I saldi a Cagliari non hanno più senso, ci sono vendite promozionali tutto l’anno” proviene da Casteddu On line.