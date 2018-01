Pd prende tempo su alleanze e guida PdS

"Non è una questione che possiamo discutere adesso, non spetta solo al Pd decidere, è una scelta che deve essere condivisa da tutti gli altri partiti della coalizione che saranno chiamati a esprimersi al momento opportuno". Il segretario regionale dem, Giuseppe Luigi Cucca, chiarisce subito la posizione del partito rispetto alla richiesta del Partito dei sardi di poter guidare la coalizione nella competizione elettorale per le regionali. Niente da eccepire, invece, sull'altra condizione posta dal Pds, quella sulla definizione di una serie di obiettivi concreti che vincolino l'impegno degli eletti della coalizione al perseguimento di risultati concreti.

"Sui temi - ha detto Cucca - c'è senz'altro un'apertura sulle questioni dell'autonomia che, peraltro, sono care anche al Pd, ed è su questo che dobbiamo costruire l'alleanza". Rispetto alle altre formazioni politiche, il segretario ha informato del dialogo in corso con i partiti più a sinistra, come Campo progressista, Liberi e Uguali e i Rossomori. Cucca ha anche affermato che è in fase di avvio l'interlocuzione con le forze centriste come Civica popolare e con la formazione + Europa, che recentemente ha superato lo scoglio della presentazione delle firme grazie a Centro democratico. Si sta valutando, inoltre, di estendere la partecipazione alle forze moderate che al momento sono all'opposizione.

La direzione è cominciata alle 17.30 circa per terminare poco prima delle 20. Non è stato votato il documento finale perché l'ex segretario Renato Soru ha sollevato una serie di vizi procedurali ("il documento era preconfezionato", ha detto). La direzione acquisisce invece la relazione del segretario, rafforzando il suo mandato a continuare le interlocuzioni con le forze in campo per le alleanze elettorali in vista del 4 marzo. Intanto, si conferma che la direzione regionale è convocata da oggi in maniera permanente, mentre il prossimo appuntamento a Oristano è in programma per venerdì 12 gennaio.