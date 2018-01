Paolo Tuveri, venditore di gioielli a Cagliari: “Saldi ancora incerti, febbraio mese clou”

“Rispetto agli altri anni c’è più gente in giro, ma molti stanno ancora dando un’occhiata”. Paolo Tuveri vuole attendere qualche settimana, prima di dare un giudizio completo e certificato sui saldi invernali 2018. Da cinque anni dirige un negozio che vende gioielli in via Garibaldi: “Alla fine, però, è un binomio strano quello tra saldi e bigiotteria”.

Impossibile sperare in guadagni identici a quelli dei mesi scorsi: “Riesco a monetizzare, la vera partita si è giocata a Natale”. E come è andata? “Sono riuscito a mantenere il livello identico a quello di dodici mesi fa, un piccolo ‘miracolo’ in tempi di crisi”. E, tornando ai saldi: “È febbraio il mese più critico, quello decisivo”.

