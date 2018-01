PULA, Perde il controllo della moto sulla 195: morto barista 25enne

Mentre percorreva, verso le 18.30, la strada statale 195 in direzione Cagliari, all’altezza della località Picareddu, perdeva, per cause ancora da accertare, il controllo della sua moto Ktm ed andava a sbattere contro un paletto segnaletico a bordo strada.

A causa dell’urto, Alessandro Daniele Mantovani, 25enne barista di Pula, ha perso la vita, nonostante i soccorsi prestati dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pula per gli accertamenti. (red)

(admaioramedia.it)