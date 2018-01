Addio alle “invasioni” di 20 anni fa, i saldi invernali 2018 a Cagliari iniziano all’insegna del risparmio. In una città nella quale i negozi continuano a chiudere e la fine del tunnel della crisi sembra essere ancora distante, bisogna anche fare i conti con le grandi realtà commerciali che propongono sconti tutto l’anno. Una polemica già più che nota, che aumenta nel primo giorno di saldi. Tra piazza Garibaldi e piazza Yenne, nel “serpentone” delle vie dello shopping, più mani libere che occupate dalle buste.

E i commercianti si affidano a “santa speranza”: per le prossime settimane l’obbiettivo minimo è quello di rifarsi, almeno in parte, dei segni meno registrati negli ultimi mesi. Più di uno punta il dito contro quella “legge regionale del commercio” vecchia di decenni, e mai modificata. Altri, invece, puntano tutto sulla positività: “va come deve andare”. Le somme si tireranno comunque presto, un primo focus abbastanza affidabile arriverà già tra una settimana.

L'articolo Saldi a Cagliari tra crisi e “trucchi”: poche buste tra le mani dei cagliaritani proviene da Casteddu On line.