Si schianta con la moto sulla Sulcitana, muore un barista di 25 anni di Pula

Incidente mortale sulla Sulcitana, muore un barista di Pula di 25 anni. Alle 18,30 di oggi pomeriggio, i carabinieri della stazione di Pula sono intervenuti presso la SS 195 direzione Cagliari-Pula, in località Picareddu. La vittima è Alessandro Daniele Mantovani, nato a Pula, classe 1992, barista presso un bar di Pula: a bordo della moto ktm 612 per cause in corso di accertamento, il controllo del mezzo andando a impattare contro un paletto segnaletico a bordo strada. Pertanto, a causa dell’urto, ha oerso la vita nonostante i soccorsi immediati del 118.

