A Cagliari un corso di formazione sulla 'Gestione informatica dei documenti'

Organizzato dalla “Anai”, si terrà presso l'Archivio Storico, Biblioteca Studi Sardi della Mem – Mediateca del Mediterraneo di via Mameli 164, il Corso di formazione e aggiornamento “La Gestione Informatica dei documenti”, suddiviso nei due moduli del 12-13 gennaio e 18-19 gennaio.

Il corso è destinato ad archivisti in possesso di una formazione di base e interessati ad approfondire i temi della gestione documentale in ambiente digitale, ma anche a funzionari di enti pubblici o impiegati privati che svolgono attività nell’ambito della gestione documentale e nello sviluppo di procedimenti informatizzati o progetti di dematerializzazione.

La durata totale delle due giornate formativa sarà di venticinque ore durante le quali si alterneranno i docenti Maria Guercio, Presidente Anai e docente presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma e Stefano Allegrezza, docente presso l'Università degli Studi di Udine.

Le iscrizioni al corso, da perfezionarsi inviando la scheda di iscrizione alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e in conoscenza a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. verranno accolte fino al 5 gennaio. Solo dopo la conferma da parte della Segreteria, sarà possibile procedere al pagamento della quota di iscrizione.