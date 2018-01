Babbo Natale e la Befana pedalano a Monserrato. Appuntamento il 6 gennaio

“Hai la bici? Partecipa anche tu alla pedalata di Babbo Natale e della Befana”. Questo l’invito del Comune di Monserrato, che patrocina l’evento organizzato dalla “G.S: Gino Mameli”. Sabato 6 gennaio, giornata dell’Epifania, il ritrovo per tutti i partecipanti è, alle 10:00, in via dell’Argine.

Da lì, tutti i ciclisti “travestiti” da Babbo Natale o da Befana daranno vita a un lungo tour per le strade cittadine: via san Lorenzo, via del Redentore, via Giulio Cesare, via Porto Botte, di nuovo via san Lorenzo, poi via San Gavino Monreale e arrivo in via dell’Argine. Al termine della pedalata spazio all’educazione stradale per i bambini: il professor Kevin Bruce tiene una lezione teorica sulla sicurezza stradale. Per informazioni: www.girodisardegna.it – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – +39.331.2827100

