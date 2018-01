Camion perde piloni che investono auto

(ANSA) - CAGLIARI, 3 GEN - Grave incidente stradale questa sera lungo la Statale 293 a Vallermosa, all'altezza del chilometro 20. Un'auto con due persone a bordo è stata centrata in pieno da alcuni pilastri di cemento caduti da un camion. Un uomo è stato trasportato con codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari, la donna che viaggiava con lui è invece al nosocomio di San Gavino: per lei codice giallo. La strada è stata chiusa al traffico. Mentre percorreva una curva, il mezzo pesante carico di piloni di cemento lunghi dieci metri, ne ha persi alcuni che hanno così investito l'auto, schiacciandola nella parte anteriore. Sul posto sono intervenute tre squadre dei pompieri, i carabinieri e il 118. L'uomo è stato estratto dalle lamiere dell'abitacolo e trasportato in ospedale: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.