La Torres e Simonetta Spiri conquistano il web

Le ragazze rossoblu e la cantante sassarese hanno conquistato il popolo del web con la cover di “Feliz Navidad”, di Jose Feliciano

SASSARI – Poco prima di Natale, per volontà del presidente Andrea Budroni, le ragazze della Sassari Torres Femminile, si sono messe alla prova con il canto. Le piccole incertezze di chi sa dare più confidenza ad un pallone in un campo da calcio che ad un microfono in una saletta d’incisione, la preoccupazione di non riuscire in un’esperienza nuova, la prova da attrici per il videoclip.

«Complice l’amica Simonetta Spiri, disponibile e professionale, che ringraziamo nuovamente e sentitamente - raccontano dalla sede rossoblu - è stata realizzata una cover di “Feliz Navidad” di Josè Feliciano. Il risultato ci ha sorpresi: ben oltre 10mila le visualizzazioni solo sulla nostra pagina Facebook ufficiale, quasi 5mila circa quelle sui canali social della giovane cantante sassarese. Un lavoro faticoso, #conLaTorresNelCuore, che ci ha riempiti d’orgoglio e ci ha avvicinati ancora di più alla città dopo la giornata trascorsa insieme ai giovani pazienti delle cliniche pediatriche».

Nella location del negozio “Uno più Uno” di Via Bellieni, a Sassari, le rossoblu hanno incontrato un Babbo Natale speciale (Simonetta Spiri appunto), che ha omaggiato, simbolicamente, della preziosa maglia rossoblu e di quella portatrice del messaggio sociale “Io mando il bullismo #inFuorigioco” le nuove calciatrici alla corte di Mister Tore Arca: Gres Domi, Alessia Ledda e Virginia Galluzzi. Una sceneggiatura, nata dalla collaborazione tra il responsabile Comunicazione & Marketing della Torres Luca Prota ed il giovane videomaker Marco Migaleddu, semplice ma di impatto, che ha conquistato anche la menzione tra i sette migliori auguri musicali di Natale sui social del portale di settore All music Italia.

Commenti