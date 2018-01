Monserrato, slalom tra i marciapiedi gruviera: “Anche io sono caduta, è una vergogna”

Di Jacopo Norfo

I marciapiedi-gruviera di Monserrato scatenano la polemica. Sembra quasi la regola: nessuno li ripara mai. Sono in condizioni pietose, e ieri su Cagliari Online una ragazza ha raccontato di essere caduta ed essersi ferita. Ora altre testimonianze sulla nostra pagina Fb, come quella di M.F., un’altra donna monserratina: “Anche io sono caduta in questo pezzo di strada. Peraltro non illuminato (la luce sembra ci sia per via del flash) fra via Deroma e via Zuddas. Non ho denunciato e mi sono curata anche io a casa”. Sotto accusa tutte le amministrazioni comunali che si sono alternate negli ultimi 20 anni. Ora la parola passa alla giunta Locci, per risolvere il più annoso dei problemi stradali.

