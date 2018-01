Bombe al porto di Cagliari. Il deputato di Unidos Mauro Pili documenta un nuovo carico di bombe prodotte dalla fabbrica di Domusnovas e dirette all’Arabia Saudita, protagonista di un massiccio bombardamento contro le forze ribelli dello Yemen. Le esplosioni hanno causato la morte di civili, compresi bambini nel paese mediorientale ormai in ginocchio. Il caso è finito alla ribalta internazionale dopo l’inchiesta del New York Times che ha messo in imbarazzo il governo italiano.

L'articolo Cagliari, le bombe al porto: nuovo carico per la guerra in Yemen proviene da Casteddu On line.