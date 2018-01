Raffiche di maestrale, paura a Cagliari: volano rami, calcinacci e gazebo

Sessanta interventi dei vigili del fuoco tra città e hinterland. Raffiche di maestrale anche da 125 km/h che hanno spaventato la città, ma nonostante la situazione di pericolo nessun danno in particolare. I vigili sono intervenuti per sistemare un’insegna pericolante di un negozio in via Garigliano a Cagliari e per mettere in sicurezza un semaforo che rischiava di crollare sulla 554 davanti a Quartucciu.

Giù anche un serbatoio d’acqua in via Molise a Cagliari e rami di alberi sulle auto parcheggiate in viale Calamosca, via Leonardo da Vinci e a Quartu. Paura per un pesante gazebo volato da un tetto e caduto nel cavedio di un condominio in via Sonnino. Nel pomeriggio è caduta una pensilina del Ctm in via Bacaredda. Momenti di paura infine a tarda sera in via Petrarca per la caduta di calcinacci da un palazzo. Super lavoro per i vigili del fuoco in una giornata segnata dal fortissimo maestrale. L’area è stata transennata è messa in sicurezza.

