Sinnai, si accoltella in casa dei parenti: grave un pensionato, indagano i carabinieri

Cagliari, pensionato ricoverato al Brotzu con una profonda ferita.

L’uomo, A.C., 67 anni, è arrivato in ospedale ieri ed è stato subito operato: sembra che si sia ferito volontariamente, ma i carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono che possa trattarsi di un incidente domestico.

Il pensionato si era recato in visita a parenti, a Sinnai, insieme alla moglie e al figlio, e proprio in casa dei parenti si sarebbe spostato in una stanza, da solo, e nessuno avrebbe così assistito alla scena.

Ora, dopo l’intervento, è ricoverato in prognosi riservata.

