Il jazz è il primo amore della cantante italo algerina e, anche se nel suo presente non mancano esperienze molto diverse (non ultima il ruolo da protagonista nel Musical “The Bodyguard”), Karima mantiene costantemente aperta la porta su quel mondo, che esplora con curiosità e passione. Rispetto agli esordi di quando, ancora adolescente, partecipò a Bravo Bravissimo, Domenica In e soprattutto ad Amici di Maria De Flippi, la voce di Karima è cambiata, è cresciuta, si è arricchita attraverso le collaborazioni con Burt Bacharach, Whitney Houston e John Legend. Il repertorio , tra standard e brani della tradizione non strettamente jazzistica, è ricchissimo e ben si presta a celebrare un nuovo incontro felice, quello con il pianista Fabio Giachino, già considerato uno dei talenti più interessanti del panorama nazionale.

La ritmica è affidata al bassista Davide Liberti al batterista Ruben Bellavia. Una formazione in grado di supportare la vivacità e la versatilità della cantante, che si muove con grande naturalezza dal jazz al soul, al gospel, in un concerto pieno di emozione, allegria e grande musica.

L'articolo Musica, Karima live al BFlat proviene da Casteddu On line.