Cagliari e Malika Ayane, Capodanno in ritardo: fischi per l’attesa (VIDEO)

Capodanno a Cagliari con Malika Ayane, la cantante viene accolta bene ma i fischi sono per la lunga attesa: il concerto comincia oltre la mezzanotte, il pubblico è spazientito e molti protestano. Poi per fortuna, vince la bella musica di Malika. Ma in molti si sono lamentati anche sulla pagina Fb di Cagliari Online. “Tutti i cantanti in piazza hanno salutato il nuovo anno sul palco insieme ai loro fans;(a Cagliari è stato diverso:MA!!!!!)Forse ci meritiamo questo?”, scrive Efisio Aresu. Ma c’è anche chi è contento: “Ha fatto un bello spettacolo dai non ci possiamo lamentare… Il problema è stata la monotonia della musica messa dal dj… mi sono svegliato quando ha messo sweet child on mine… per non parlare di quando ha annunciato il conto alla rovescia… pessimo davvero”, scrive Stefano Piras. Altri avevano protestato in maniera più decisa. “Senza comunicazione precedente ci hanno fatto aspettare alle 24.10 per il concerto. Quattro ore in piedi. .vergogna. mai più a Cagliari.Vergogna Comune di Cagliari”,. attacca sulla nostra pagina Fb Marco Bussu di Ollolai. Gli fa eco Gianluca Sanna: “Uno spettacolo desolante ieri notte. Malika è arrivata dopo la mezzanotte e nel mentre ci siamo annoiati con un dj non all’altezza, per capirci mancava solo il Gioca Jouer (se si scrive cosi) di Cecchetto…”. Guardate il VIDEO dell’ingresso di Malika Ayane.

