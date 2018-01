Le associazioni vero motore della cultura - Cronaca

SASSARI. Sassari racchiude in sé un tessuto vitale di associazioni e di operatori culturali che con il loro lavoro e la loro creatività contribuiscono ad animare la vita culturale cittadina. Si tratta di oltre 370 associazioni che hanno presentato nel corso del 2016, oltre 500 proposte grazie alle quali l’amministrazione ha realizzato 720 manifestazioni sui diversi temi culturali: teatro, musica, danza, cinema, arti visive, convegni.Luoghi principe della cultura cittadina il Palazzo di Città, con 205 iniziative realizzate e oltre 45mila spettatori coinvolti, il teatro Il Ferroviario, con 30 iniziative e 6500 spettatori, e il nuovo teatro comunale, con 160 iniziative realizzate con oltre 80mila spettatori.Fondamentale poi la “rete Thàmus” un progetto di identità visiva che ha dato vita alla realizzazione di un’immagine e di un marchio coordinati per le sedi museali e la rete culturale che comprende oltre al Museo della Città con il Palazzo della Frumentaria e le Stanze e le Cantine del Duca a Palazzo Ducale, il Palazzo dell'Infermeria San Pietro, il Palazzo dell’Insinuazione, Palazzo d’Usini, la Fontana del Rosello, l’area archeologica di Monte d’Accoddi e la domus di Montalè a Li Punti. Esclusi il Palazzo dell'Infermeria S. Pietro, sede dei servizi del settore Cultura e Turismo, il Palazzo dell’Insinuazione, sede dell'Archivio Storico e il Palazzo d’Usini, sede della Biblioteca comunale, sede centrale, che offrono diversi servizi, nel 2016 le presenze complessive della rete Thàmus hanno superato la soglia delle 45.000 rilevate nell'anno precedente.Non solo Cavalcata Sarda e Festa dei Candelieri insomma, con le due manifestazioni che rimangono comunque il cardine dell’attività culturale e turistica cittadina, e che sicuramente potrebbero ulteriormente migliorare il loro peso e la loro “resa” per il territorio.Al loro fianco però crescono appuntamenti ormai fissi per i sassaresi. Basti citare i 138 avvenimenti in cartellone per il “Maggio sassarese”, i 165 per “Sassari Estate”, e i 125 realizzati per le feste natalizie.Da non dimenticare poi i 36 avvenimenti l egati ai riti della settimana santa e delle confraternite, gli eventi legati alle feste di carnevale e l’attesissimo appuntamento con monumenti aperti, che nel 2016 ha fato registrare ben 42mila visitatori. (g.bua)

