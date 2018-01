Emergenza infarti angiografo in arrivo - Cronaca

SASSARI. Rientrerà nei prossimi giorni, probabilmente già dopo capodanno, l’emergenza causata dal guasto improvviso di un angiografo in uso all’unità operativa dell’ospedale civile. I tecnici infatti sono al lavoro per le riparazioni, e i pezzi di ricambio in arrivo dall’estero sono attesi nei prossimi giorni. Ma a rendere ancora più veloce la soluzione della situazione sarà l’affitto di un nuovo angiografo per alcuni mesi da parte dell’Aou, che arriverà nella settimana tra capodanno e l’epifania, facendo così definitivamente rientrare l’emergenza.Nel mentre si cerca di contenere i disagi. Il problema è che l’apparecchio per le angioplastiche, in caso di trattamento dell’infarto acuto, è considerato macchinario salvavita. E la cardiochirurgia cittadina, che rappresenta uno dei fiori all’occhiello dell’Aou e della sanità regionale, fa circa 600 angioplastiche per il trattamento dell’infarto in acuto all’anno. Con l’angiografo fuori servizio questi tipi di trattamenti in regime di urgenza non possono essere fati a Sassari. Per non creare disagi l’Aou si è appoggiata alla alla rete delle emergenze cardiologiche, con il supporto dell’Areus-118. Ed eventuali casi di urgenza-emergenza che passeranno dal pronto intervento saranno direttamente dirottati nelle strutture di Olbia, Oristano e Nuoro. Nel caso in cui invece un paziente si presenti in ospedale o al pronto soccorso è già attivo un sistema per l’immediato trasferimento in strutture attrezzate a risolvere l’emergenza.La situazione insomma dovrebbe essere sotto controllo. Ma l’Aou farà tesoro dell’incidente, e cercherà di non farsi più cogliere impreparata visto anche il suo fondamentale ruolo di hub per il Nord Sardegna. Oltre all’angiografo in riparazione e quello in arrivo in affitto l’azienda ospedaliero universitaria di Sassari, infatti, ha attivato le procedure per una nuova gara dedicata all’emodinamica che consentirà, nell’arco di 5-6 mesi, l’avvio di un nuovo servizio con l’acquisto di due angiografi.All'anno la struttura di Emodinamica di Sassari, che dispone di sei medici, due infermieri e un tecnico radiologo, realizza circa 1200 procedure. Di queste 600 circa sono appunto angioplastiche, le restanti 600 sono procedure di elettrofisiologia. (g.bua)

