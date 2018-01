Marijuana in valigia, caccia al destinatario del carico di 5 chili - Cronaca

OLBIA. Gli investigatori, ora, devono cercare di capire a chi fosse destinato il carico di droga. Quei cinque chili di marijuana arrivati da Bono a Olbia, giovedì sera, a bordo di un pullman. Il corriere, arrestato dagli uomini della sezione anticrimine del commissariato poco dopo le 20, li custodiva in una grande valigia grigia, all’interno di dieci pacchi di cellophane. Ma a insospettire i poliziotti, è stato il comportamento di Alberto Pinna, 23 anni, nato a Ozieri ma residente a Bono (è difeso dall’avvocato Vanni Boldarin): era spaesato, e una volta sceso dalla scaletta del bus continuava a guardarsi attorno, nervosissimo, come se cercasse qualcuno. E probabilmente chi si sarebbe dovuto far trovare davanti alla fermata, in piazza Crispi, si deve essere allontanato nel momento in cui ha visto i poliziotti che osservavano con attenzione tutti i passeggeri in partenza e in arrivo.Alberto Pinna, una volta bloccato, ha cominciato a sudare, sempre più impacciato. Gli squillava continuamente il telefono (forse lo volevano avvisare dell’intoppo?) e lui non rispondeva. E non ha risposto neppure alle domande degli investigatori. Alla prima richiesta di documenti, ha subito detto che non li aveva con sè. E quando gli è stato allora domandato quale fosse il suo nome ha risposto con un “non lo so”. Un “non lo so” ripetuto ancora una volta riguardo il contenuto della valigia. “Non è la mia”, ha infine aggiunto.A quel punto la polizia non aveva più alcun dubbio: Alberto Pinna stava decisamente nascondendo qualcosa. E infatti appena la valigia è stata aperta, sono state recuperate e sequestrate le 10 confezioni di cellophane termosaldate con all’interno 5 chili abbondanti di marijuana.Nelle tasche del giubbotto, è stata invece trovata una boccetta di profumo che, durante il viaggio in pullman, il giovane avrebbe più volte spruzzato attorno alla valigia probabilmente per mascherare l’odore della droga.Alberto Pinna è stato immediatamente ammanettato e, il giorno dopo, è arrivata la convalida dell’arresto in tribunale, a Tempio. Il giovane, che ha l’obbligo di dimora, dovrà anche presentarsi ogni giorno, per la firma, nella caserma della compagnia dei carabinieri di Bono. Secondo i poliziotti olbiesi, la droga doveva essere distribuita in città proprio in occasione delle festività di Capodanno. (s.p.)

vedi su La Nuova Sardegna