Venti operatori turistici nella Valle del Cedrino

Aperte le iscrizioni al workshop che, a gennaio, metterà a confronto i soggetti economici locali con tour operator, giornalisti e travel blogger provenienti da sette diversi Paesi. Organizza l’Assessorato al Turismo del Comune di Orosei

OROSEI – Orosei ed i Comuni della Valle del Cedrino si presentano agli operatori turistici europei con un educational tour ed un workshop, con l’obiettivo concreto di allungare la stagione turistica e conquistare nuovi mercati. L’appuntamento con il progetto “L’altra stagione della Valle del Cedrino” è dal 14 al 18 gennaio 2018, durante i quali una ventina tra tour operator, giornalisti e travel blogger rappresentativi delle più importanti direttrici turistiche (Germania, Svizzera, Francia ed Austria, ma anche provenienti da mercati emergenti come Ucraina, Bielorussia e Polonia) assisteranno alla Festa di Sant’Antonio e conosceranno più in generale Orosei ed il suo territorio, oggi leader in provincia di Nuoro con il 58percento delle presenze turistiche complessive. Per gli operatori dei Comuni di Orosei, Galtellì, Loculi, Irgoli ed Onifai l’opportunità da non perdere sarà quella di mercoledì 17 gennaio: infatti, un workshop consentirà loro di entrare direttamente in contatto con gli ospiti stranieri, un’occasione per farsi conoscere e per creare nuove, importanti relazioni commerciali. Per questo motivo, gli operatori sono invitati ad iscriversi al workshop tramite ilsito internet dedicato.

L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato al Turismo del Comune di Orosei, in collaborazione con i Comuni della Valle del Cedrino, è aperta ovviamente a chi gestisce strutture come alberghi, residence, bed and breakfast e camping, ma anche a tutti coloro che offrono servizi importanti per l’offerta turistica come ristoranti, tour operator, agenzie di viaggi, società di servizi ed associazioni culturali. L’intento del workshop è dunque quello di consentire ai soggetti economici locali di entrare direttamente in contatto con i tour operator internazionali, in una prospettiva di confronto e crescita, con l’obiettivo di incrementare la redditività di un settore, quello turistico, di importanza prioritaria per il territorio. Il workshop arriverà al termine di tre giorni di educational tour, durante i quali gli operatori visiteranno le strutture ricettive e le aziende turistiche del territorio, nonché i principali attrattori turistici territoriali, quali musei, monumenti, spiagge, aree di interesse naturalistico e storico-archeologico.

«L’obiettivo del nostro progetto è quello di venire incontro agli operatori turistici locali con una iniziativa mirata», spiega l’assessore al Turismo del Comune di Orosei Giovanni Vardeu. «Come territorio partecipiamo infatti già a numerose fiere internazionali, ma ovviamente pensiamo che consentire ai tour operator europei di conoscere direttamente il nostro territorio possa dare una spinta ulteriore ad un settore che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita significativa». Orosei e gli altri Comuni della Valle del Cedrino (Galtellì, Loculi, Irgoli ed Onifai) oggi vantano numeri di tutto rispetto: lo scorso anno, le presenze sono state oltre 750mila, concentrate soprattutto nei mesi tra maggio e settembre. Gli arrivi, invece, in netta crescita rispetto al 2015, sono stati 115mila (per il 56percento dall’Italia ed il restante 44 dall’estero). I turisti stranieri che amano maggiormente Orosei ed il suo territorio sono i tedeschi, seguiti dagli svizzeri, dai francesi, dagli austriaci e dagli slovacchi. Invece, per quanto riguarda le presenze italiane, il flusso maggiore riguarda i turisti provenienti da Lombardia, Lazio e Toscana, ed è significativa anche una quota di sardi che scelgono la Valle del Cedrino per le loro vacanze.

