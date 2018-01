Elezioni Iglesias: Valentina Pistis si presenta

Si è presentata ieri mattina, all´esterno del Chiostro di San Francesco, la candidata sindaco di “Stai con noi”. «Oggi iniziamo: non ci fermeremo», ha dichiarato Pistis

IGLESIAS - Si è presentata ieri mattina (sabato), all'esterno del Chiostro di San Francesco, la candidata sindaco di “Stai con noi” Valentina Pistis, in corsa per la fascia tricolore di Iglesias. Cagliarioggi.it, propone ai suoi lettori le dichiarazioni integrali della candidata.

«Quella di oggi nasce come una conferma dell’impegno preso cinque anni fa con la città di Iglesias. Nulla è un caso. Non è un caso il luogo scelto per la conferenza stampa: il Chiostro di San Francesco. Cultura, paesaggio e innovazione saranno tra i pilastri del nostro programma. Punteremo con decisione alla cultura al paesaggio e all’innovazione, coinvolgendo scuola e università, non solo quelle sarde. Non è un caso la data: oggi è il 30 dicembre. Di fatto si conclude un percorso cominciato nel 2013. Cinque anni caratterizzati dalle promesse tradite. Cinque anni sprecati. Definirei l’Amministrazione Gariazzo, opaca. Opaca per la poca trasparenza degli atti e delle procedure. Un solo esempio, ho dovuto attendere oltre due anni per ricevere la copia di una delibera di Consiglio comunale. Tale comportamento ha rallentato e pregiudicato l’attività consiliare. Il ruolo del consigliere comunale non è stato riconosciuto e tutelato».

«Amministrazione opaca per l’assenza di dialogo interno ed esterno. Opaca per non aver mantenuto le promesse, gli impegni, scritti e condivisi nel programma elettorale, scelto dagli elettori. Ora è tempo di costruire e lo possiamo fare insieme. I valori fondanti del programma li abbiamo sintetizzati nelle dieci regole del buon governo: “onestà”, “legalità”, “competenza”, “coraggio”, “coerenza”, “studio”, “energia”, “innovazione”, “passione” e “solidarietà”».

«Il programma verrà presentato per step. E’ un programma nato giorno per giorno, vissuto e elaborato in questi ultimi cinque anni. E’ un programma ragionato, condiviso, che verrà nei prossimi mesi validato durante i numerosi incontri che terremo. Dalla settimana prossima, proseguiremo il confronto con gli stakeholder, chiederemo di incontrare i dirigenti scolastici, di ogni ordine e grado, associazioni di categoria, sindacati, università, commercianti, imprenditori, Caritas e associazioni di volontariato, associazioni sportive e culturali. Proseguiremo con i sopralluoghi, quartiere per quartiere. Cosi come nelle frazioni. La nostra sarà un’alleanza civica con un unico obiettivo: il futuro di Iglesias e dei suoi cittadini, delle famiglie e dei tanti poveri della nostra comunità. La coalizione sarà trasparente. Renderemo pubblici i nomi degli assessori prima e le delibere, quantomeno, le fondamentali, sono già in lavorazione. Nulla è lasciato al caso. Oggi iniziamo: non ci fermeremo».

Nella foto: un momento della conferenza stampa

Commenti